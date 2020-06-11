Ученый Владимир Лапыгин, который был осужден по статье о государственной измене, досрочно выходит на свободу

Решение о его УДО принял суд в Твери, — передает агентство ТАСС. Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения был приговорен к 7-ми годам колонии в 2016-м году. Ученый, которому в этом году исполняется 80 лет, своей вины не признал.