В Москве заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали уже 520 тысяч избирателей

Об этом «Эху Москвы» рассказали в столичной мэрии. Большинство заявок поступило через сайт городской администрации mos.ru, 70 тысяч – через портал госуслуг.

Тем временем газета «Коммерсантъ» написала сегодня о том, что работников некоторых бюджетных учреждений столицы настойчиво просят принять участие в голосовании по поправкам именно через интернет. Глава Центризбиркома Элла Памфилова говорит, что не допустит давления на избирателей. Руководитель штаба по наблюдению за выборами в столице Илья Массух сказал газете, что со следующей недели они будут готовы приступить к рассмотрению жалоб на принуждение к голосованию. По его словам, технически участник такого голосования может отправить работодателю снимок с галочкой в графе «за поправки», а при желании переставить ее и уже потом проголосовать.