В Лос-Анджелесе с пятницы возобновят работу кинотеатры

Кроме того, киностудии смогут вернуться к производству фильмов. Об этом сообщила директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) Барбара Феррер: «Мы объявляем о внесении изменений в распоряжение, чтобы позволить возобновить работу дополнительным частным предприятиям. Это решение вступит в силу уже в пятницу. Также работу возобновят зоопарки, аквапарки, кемпинги, бассейны, гостиницы, а также теле— и киносъемочных компании. Условием для открытия учреждений является соблюдение протоколов в сфере здравоохранения. В частности, речь идет о необходимости носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию».



Между тем, согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 1,9 миллиона случаев заражений коронавирусом. Соединенные штаты до сих пор остаются страной с наибольшим количеством зараженных.