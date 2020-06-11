Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня иск о законности штрафов для тех, кто нарушал карантинные требования в столице

Его подали четыре муниципальных депутата. Они оспаривают наказание, доказательством для которого послужили камеры видеофиксации. По словам руководителя муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой, такая практика нарушает российские законы. Мосгордума, уверена Русакова, превысила полномочия, когда принимала такую поправку.