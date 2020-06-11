Очаг коронавирусной инфекции выявлен в исправительной колонии №1 в Брянской области

Это не первый случай массового заражения COVID-19 в исправительных учреждениях страны.

О массовом заражении в брянской колонии рассказали «МБХ медиа» родственники заключенных на условиях анонимности. По их словам, 15-й отряд колонии полностью изолирован, в учреждении есть пациенты с температурой под 40. Предположительно, заключенные заразились от мастера швейного производства.

Пресс-служба управления ФСИН по Брянской области подтвердила вспышку заражения в колонии. Однако в ведомстве заявили, что заболевание у заключенных протекает бессимптомно или в легкой форме. Отметив, что все заразившиеся изолированы на территории колонии и находятся под наблюдением врачей.



В апреле стало известно о вспышке коронавируса в исправительных учреждениях Еврейской автономной области. Тогда сообщалось о 43-х случаях заражения.



Прокуратура нашла признаки преступления в действиях сотрудников ФСИН в Еврейской автономной области. Как пишет РБК, это может стать основанием для возбуждения первых уголовных дел по инфицированию в местах лишения свободы.