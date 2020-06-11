Российские выпускники и 9-классники получат в этом году аттестаты без сдачи экзаменов

Об этом говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. ЕГЭ должны будут сдавать ли те старшеклассники, которые хотят продолжить образование в вузах. Школы будут помогать им готовиться к экзаменам дистанционно. Выпускники, которые собираются поступать в средние профессиональные образовательные учреждения, будут зачисляться по результатам аттестата, — сказали в кабинете министров.