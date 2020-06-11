В Москве состоялась церемония прощания с водителем фургона, в который на своей машине врезался актер Ефремов

В Москве состоялась церемония прощания с Сергеем Захаровым – водителем фургона, в который на своей машине врезался актер Михаил Ефремов. Он скончался в больнице от полученных травм.

В небольшом траурном зале при Институте имени Склифосовского немного людей, некоторые в масках – кадры с церемонии прощания показывает телеканал 360. На панихиду пришли родные, близкие друзья и коллеги Сергея Захарова. Среди них его жена и сын. Для многих известие о его смерти стало настоящим потрясением. После панихиды гроб с телом Захарова доставят в его родное село Константиново в Рязанской области, где состоится основная церемония, отпевание в храме. Его похоронят на сельском кладбище.

Захаров работал курьером одного из московских интернет-магазинов. Вечером в понедельник он находился за рулем фургона, в который, вылетев на встречку, врезался автомобиль актера Михаила Ефремова. Сам артист не пострадал, его ранее отправили под домашний арест. Адвокат семьи Захарова накануне рассказал, что родственники так и не получили звонков от Ефремова или его представителей, и больше не ждут извинений или любых других действий с его стороны.

Ранее в деле в отношении Ефремова появилась новая статья – о сбыте наркотиков, поскольку экспертиза показала, что актер перед аварией употреблял запрещенные вещества.