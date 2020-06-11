Власти штата Калифорния разрешили голливудским киностудиям с завтрашнего дня возобновить работу

Руководство этих предприятий должно будет соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, — сказали в управлении общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес. Ранее ведущие киностудии из-за вспышки коронавируса прекратили все съемки, а также отложили премьеры множества картин и телесериалов.

По последним данным, которые приводит американский университет Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в Штатах достигло 2-х миллионов. От инфекции скончались уже около 110-ти тысяч человек.