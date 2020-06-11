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09:32, 11 июня 2020

Республиканская партия США предложила ввести «самые жесткие» санкции против России

Ее представители считают, что нашу страну следует признать спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции, «Хезболлы», афганских талибов*, и организации «Русское имперское движение», говорится в докладе, который подготовил Республиканский исследовательский комитет. В докладе предлагается распространить запретные меры на председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, кума президента Владимира Путина, лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Их в докладе называют лидерами кампании Москвы по дезинформации.

* — организация запрещена на территории России



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