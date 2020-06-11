Республиканская партия США предложила ввести «самые жесткие» санкции против России

Ее представители считают, что нашу страну следует признать спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции, «Хезболлы», афганских талибов*, и организации «Русское имперское движение», говорится в докладе, который подготовил Республиканский исследовательский комитет. В докладе предлагается распространить запретные меры на председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, кума президента Владимира Путина, лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Их в докладе называют лидерами кампании Москвы по дезинформации.

* — организация запрещена на территории России