Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам онлайн

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн. Об этом, в частности, газете «Коммерсантъ» рассказали сотрудники предприятия «Автомобильные дороги», а также нескольких образовательных учреждений. При этом угроз за невыполнение такого требования не было. Рекомендаций, как именно голосовать, также не поступало. В столичном руководстве пока на запрос газеты не ответили.

По данным мэрии, желание участвовать в электронном голосовании изъявили уже почти 400 тысяч москвичей.