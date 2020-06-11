В уголовном деле актера Михаила Ефремова появилась еще одна статья – о сбыте наркотиков

Расследование передано в Главное следственное управление столичного главка полиции. Ранее в прокуратуре говорили, что в анализах артиста обнаружили следы наркотиков.

Тем временем защита семьи потерпевших по этому делу собирается выяснить, задерживали ли Ефремова за рулем в нетрезвом состоянии раньше. Так «Эху Москвы» сказал адвокат Александр Добровинский.

В руководстве столичной дорожной инспекции ранее говорили, что за последние полтора года Ефремов штрафов за вождение в нетрезвом виде не получал.

В понедельник вечером машина, за рулем которой был актер, вылетела на встречную полосу в центре Москвы и столкнулась с другим автомобилем, водитель которого позже скончался. В отношении Ефремова завели уголовное дело.