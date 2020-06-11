Президент США Дональд Трамп планирует сегодня обсудить в Техасе проблемы межрасовых отношений и государственной политики. Он встречается здесь с религиозными лидерами и сотрудниками правоохранительных структур.

Основная цель поездки президента Трампа в Даллас — это ужин с политическими донорами, в преддверии ноябрьских президентских выборов, который был запланирован еще в мае. Минимальная цена входного билета — 580 тысяч долларов на двоих. Воспользовавшись свободным временем до ужина, Трамп проведет круглый стол в церкви, на котором будут присутствовать религиозные лидеры, сотрудники правоохранительных органов и владельцы малого бизнеса. Говорить президент США намерен о «целостном оживлении и восстановлении страны» в контексте межрасовых отношений. О реформе полиции президент Дональд Трамп говорить не будет — он последовательно уходит от этой темы, несмотря на то, что 70% американцев, по последним опросам, поддерживают протесты против полицейской жестокости в отношении чернокожих. Над законами о реформе полиции сейчас работают как демократы, так и республиканцы Конгресса, а также многие штаты на своем уровне.

На днях в Хьюстоне недалеко от Далласа прошли церемония прощания и похороны афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейских при задержании. Его гибель спровоцировала волну протестов в США, которые не стихают и сегодня.