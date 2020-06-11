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09:01, 11 июня 2020

Путин намерен лично разъяснять россиянам суть поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин намерен лично разъяснять россиянам суть поправок в Конституцию. Как утверждается, об этом глава государства будет говорить на различных совещаниях в преддверии голосования.

На личном участии Путина в объяснении сути поправок в Конституцию в Кремле хотят сделать главный упор, говорят источники газеты «Ведомости» в администрации президента. Они связывают это со статусом Путина как лидера общественного мнения и тем, что лучше него изменения в Основной закон, как утверждается, никто не объяснит. Делаться это будет на целой серии совещаний, которые уже начались на прошлой неделе. Так, Путин провел конференции с членами Центризбиркома, экологами, деятелями культуры и соцработниками – и на всех встречах затрагивал поправки в Конституцию. На очереди, пишет издание, совещание с участием врачей в День медика 21 июня (он может стать ключевым перед голосованием) и возможная тематическая встреча в День молодежи 27 июня. Планируется и прямое телеобращение Путина к россиянам, говорят источники – правда, не ясно, до голосования по поправкам или уже после. Ранее, к слову, эту возможность не исключал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Голосование по поправкам в Конституцию намечено на 1 июля, но участки будут работать перед этим днем почти всю неделю. Одно из ключевых изменений позволяет Путину вновь избираться на пост президента после 2024 года.



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