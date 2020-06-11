Сразу в нескольких американских городах от действий протестующих пострадали статуи Христофора Колумба

В Сент-Поле (это пригород Миннеаполиса) участники демонстраций свалили монумент с постамента. По словам властей, многие жители штата Миннесота считают неоднозначной роль, которую сыграл мореплаватель. В Бостоне статуя Колумба подверглась акту вандализма. Протестующие обезглавили ее в знак протеста против расизма, и властям пришлось демонтировать памятник. Власти города говорят, что это временная мера, — пишет газета The New York Times.

Накануне статую Христофора Колумба снесли протестующие в Ричмонде штат Вирджиниия.