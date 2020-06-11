Эстония заявила протест в связи с нарушением воздушных границ республики российским самолетом

Инцидент произошел накануне в Балтийском море. Как говорят в Таллинне, самолет Ту-204 находился в воздушном пространстве Эстонии меньше одной минуты. У лайнера отсутствовал план полета, а командир корабля не поддерживал связи с диспетчерской службой. В Генштабе Эстонии сказали, что это первый случай нарушения воздушных границ республики с начала года.