Кудрин: Российское здравоохранение существенно недофинансировано

Российское здравоохранение существенно недофинансировано, — сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Система требует серьезной перестройки и реформирования, — добавил он в интервью агентству ТАСС. В некоторых регионах медицина не отвечает современным требованиям. Кудрин также выступил за реформу системы обязательного медицинского страхования. Счетная палата в этом году, по словам ее руководителя, намерена проверить, как расходуются средства на борьбу с коронавирусом, в том числе надбавки медицинским работникам. О дополнительных выплатах за участие в борьбе с инфекцией в апреле говорил президент Владимир Путин.