В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

Его подозревают в причастности к похищению сына другого защитника, Константина Скрыпника, передает агентство ТАСС. Следствие полагает, что сообщение с угрозами в адрес Скрыпника было отправлено с телефона Гладилина. Однако сам задержанный, по словам его адвоката, как и Скрыпник проходит свидетелем в деле группировки Аслана Гагиева. На прошлой неделе сын адвоката Скрыпника вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами. Подростка нашли живым спустя 36 часов после похищения.