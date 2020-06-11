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08:31, 11 июня 2020

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

Его подозревают в причастности к похищению сына другого защитника, Константина Скрыпника, передает агентство ТАСС. Следствие полагает, что сообщение с угрозами в адрес Скрыпника было отправлено с телефона Гладилина. Однако сам задержанный, по словам его адвоката, как и Скрыпник проходит свидетелем в деле группировки Аслана Гагиева. На прошлой неделе сын адвоката Скрыпника вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами. Подростка нашли живым спустя 36 часов после похищения.



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