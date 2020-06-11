Президент Владимир Путин будет лично участвовать в информировании россиян о поправках в Конституцию. Источник газеты «Ведомости», близкий к администрации главы государства сказал, что акцент на этом решено сделать, поскольку лучше Путина никто суть поправок не объяснит. Он главный лидер общественного мнения. Планируется прямое обращение президента к гражданам, но пока непонятно, будет ли оно до голосования или уже после, добавил собеседник издания. Кроме того, в течение июня Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться предстоящее голосование по поправкам.
2020-06-11T08:31:00+03:00
2020-06-11T08:35:05+03:00
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08:31, 11 июня 2020
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