Президент Владимир Путин будет лично участвовать в информировании россиян о поправках в Конституцию. Источник газеты «Ведомости», близкий к администрации главы государства сказал, что акцент на этом решено сделать, поскольку лучше Путина никто суть поправок не объяснит. Он главный лидер общественного мнения. Планируется прямое обращение президента к гражданам, но пока непонятно, будет ли оно до голосования или уже после, добавил собеседник издания. Кроме того, в течение июня Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться предстоящее голосование по поправкам.