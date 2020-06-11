Президент США Дональд Трамп сегодня может озвучить предложения по реформе полиции.

Реформу полиции президент США начал готовить после массовых протестов, которые охватили всю страну из-за гибели темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 25 мая он погиб после задержания силовиками, один из них долго давил коленом на его шею. Помимо прямых директив от президента Трампа в пакет могут войти и законодательные инициативы Конгресса, сообщает телеканал Fox News. Ранее демократы в Палате представителей подготовили проект закона о реформе полиции. Одно из предложений — запрет удушающих приемов силовиками, поскольку это, как установили медэксперты, привело к смерти Флойда. Демократы также предложили создать базу данных с полицейскими, которые действуют неправомерно. Напомню, гибель Джорджа Флойда вызвала волну протестов по всей стране против расизма и полицейского насилия. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Во многих городах США был введен комендантский час. Президент Трамп почти на неделю ввёл в Вашингтон военных.



Департамент полиции столицы США уже запретил полицейским применять удушающие приёмы. Впрочем, у властей пока нет единого мнения, следует ли распространить такой запрет на всю территорию страны, отметили источники телеканала NBC.