В Мосгорсуде сегодня рассмотрят иск муниципальных депутатов к Сергею Собянину и Мосгордуме

Истцы считают незаконными штрафы за нарушение режима изоляции.

Рассмотрение иска муниципальных депутатов Елены Русаковой, Юрия Рейнхиммеля, Андрея Бобринского и Андрея Морева Мосгорсуд начнет сегодня в полдень. Об этом сообщает агентство ТАСС. Истцы оспаривают поправки в городской Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие заочно накладывать штрафы на нарушителей режима изоляции. Согласно этой норме, при фиксации нарушений с помощью видеокамер протокол не составляется и постановление выносится без участия самого гражданина, в отношении которого возбуждено административное дело. Поправку столичный парламент принял в конце марта, штрафы были установлены на уровне 4-5 тысяч рублей. В иске к мэру Сергею Собянину и Мосгордуме указывается, что людей штрафуют без их ведома, они не имеют возможности защититься или запретить обработку своих персональных данных.

Ранее Мосгорсуд уже несколько раз отклонял иски, в которых граждане пытались оспорить ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.