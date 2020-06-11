По делу о похищении сына адвоката Константина Скрыпника силовики задержали другого юриста Эдуарда Гладилина

Его, помимо прочего, подозревают в участии в банде Аслана Гагиева.

Все произошло в доме Гладилина в Мытищах. Как рассказал агентству ТАСС его адвокат Владислав Ткаченко-Кремер, у юриста, также имеющего адвокатский статус, изъяли телефоны, компьютеры и флешки. Это связано с подозрением в том, что именно по поручению Гладилина на телефон Скрыпника могли отправляться угрозы. При этом какова предполагаемая роль задержанного в похищении несовершенноголетнего ребенка, не уточняется. Оба адвоката ранее проходили свидетелями по делу банды Аслана Гагиева, а Гладилин также представляет интересы дочери убитого членами ОПГ предпринимателя Андрея Бурлакова. Тем не менее, как отмечается, Гладилину инкриминируют и непосредственно участие в банде – подробностей, правда, и в этом случае его адвокат не привел.

Сына юриста Константина Скрыпина похитили неделю назад после того, как он вышел из своего дома в Подмосковье. После этого на телефоны адвоката стали приходить угрозы. Местоположение ребенка обнаружили спустя 36 часов, подростка нашли связанным, но живым.

Членов банды Аслана Гагиева, в которой свидетелями фигурируют адвокаты Скрыпин и Гладилин, обвиняли в нескольких десятках убийств в Москве и Северной Осетии, в том числе – мэра Владикавказа. Самого Гагиева два года назад экстрадировали в столицу, он содержится под стражей в СИЗО.