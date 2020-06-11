Бывший полицейский Миннеаполиса Томас Лейн освобожден под залог 750 тысяч долларов. Ранее ему были предъявлены обвинения в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Как пишет «Стар трибьюн», Лейну и еще троим участникам задержания Флойда инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к непредумышленному убийству. Флойд умер после того, как полицейский Дерек Шовин применил при его задержании жесткий удушающий прием. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Всех четверых уволили из полиции.

Президент США Дональд Трамп объявит сегодня о мерах, которые планируется принять по реформе полиции. Ранее он говорил, что никаких кардинальных мер в ущерб полицейским принято не будет.

Трамп, однако, допускал, что полиция должна использовать лишь подходящий уровень насилия в своей работе.