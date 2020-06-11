Прокуратура нашла признаки преступления в действиях чиновников ФСИН в Еврейской автономной области, где заключенные заразились COVID-19. Как сообщили РБК источники в прокуратуре, это может стать основанием для возбуждения первых уголовных дел по инфицированию в тюрьмах. В конце мая на совещании у генпрокурора Игоря Краснова прокурор области Заурбек Джанхотов рассказал, что готовит для передачи в следственные органы два материала проверок.