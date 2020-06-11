Прокуратура нашла признаки преступления в действиях чиновников ФСИН в Еврейской автономной области, где заключенные заразились COVID-19. Как сообщили РБК источники в прокуратуре, это может стать основанием для возбуждения первых уголовных дел по инфицированию в тюрьмах. В конце мая на совещании у генпрокурора Игоря Краснова прокурор области Заурбек Джанхотов рассказал, что готовит для передачи в следственные органы два материала проверок.
2020-06-11T07:30:00+03:00
2020-06-11T07:32:36+03:00
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07:30, 11 июня 2020
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