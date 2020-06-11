Опрос: Большинство россиян согласны с установленными ранее ограничениями по коронавирусу

Большинство россиян согласны с установленными ранее ограничениями по коронавирусу. Таковых, как показывает опрос РГС Банка, 77 про. При этом пятая часть опрошенных считает, что ограничений должно было быть больше. Противников введения режима изоляции — 13%.
2020-06-11T07:30:00+03:00
2020-06-11T07:32:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2658448-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:30, 11 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Трамп раскалывает страну: беспрецедентное заявление экс-главы Пентагона в поддержку протестующих Я перевела полностью заявление Мэттиса — специально для широкой российской и русскоязычной общественности, которая рьяно осуждает американские протесты, совершая подмену и смешивая их с мародерством и беспорядками…