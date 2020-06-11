После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, полиция завела еще одно дело. На этот раз о продаже актеру наркотиков неизвестным. Ранее в крови Ефремова помимо алкоголя выявили следы наркотических веществ. Расследование передано в Главное следственное управление столичного ГУ МВД. Ранее этого потребовала прокуратура Москвы. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.
2020-06-11T07:30:00+03:00
2020-06-11T07:31:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:30, 11 июня 2020
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