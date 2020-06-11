Украина получит первый транш Международного валютного фонда

В бюджет страны по новой программе поступить более 2 миллиардов долларов.

Большая победы Украины, как назвал эту новость президент страны Владимир Зеленский, случилась при непосредственном участии главы государства. По его словам первоначально Украина должна была получить миллиард и 900 миллионов долларов, но личные переговоры Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой помогли прибавить к этой сумме еще 200 миллионов. В частности, они помогут Украине преодолеть последствия пандемии коронавируса. Вообще же средства, которые поступят в государственный бюджет пойдут на стабилизацию макроэкономических показателей. Всего же, по новой программе страна получит 5 миллиардов долларов в течении ближайших полутора лет. Владимир Зеленский признался, что ситуация сложна и денег не хватает, а страна вынуждена выплачивать «страшные проценты» по предыдущим кредитам.

По прогнозам МВФ транш может привлечь в украинскую экономику инвестиций еще на 800 миллионов долларов.