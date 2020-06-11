Турция сегодня возобновит международное авиасообщение

Первые рейсы вылетят сразу в несколько европейских стран.

В Турции снимают ограничения на международные перелеты, введенные из-за эпидемии коронавируса. Уже сегодня к работе вернется национальный авиаперевозчик Turkish Airlines – одна из его дочерних компаний Anadolu Jet выполнит рейсы в пять городов Германии, а также в Лондон и Амстердам. До сих пор осуществлялись только полеты внутри страны в крупнейшие города.

На днях в Турции было объявлено и о снятии других ограничений. На улицу снова могут выходить молодые люди и старики, передвижение которых было ограничено. Кроме того, с 1 июля вернутся к работе театры и кинотеатры, выставочные залы и свадебные салоны, передает агентство ТАСС. Наконец, решено было продлить часы работы ресторанов, кафе и столовых. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также уверяет, что местные ученые уже смогли синтезировать препарат для лечения коронавируса.

Первый зараженный коронавирусом в Турции появился в первой половине марта. Сейчас число случаев уже превысило 170 тысяч.