Ряд российских регионов сегодня смягчит меры по ограничению из-за пандемии

В столице Бурятии Улан-Удэ откроют городские парки. Правда, работать пока они будут в ограниченном режиме. Войти туда разрешат в масках, перчатках, также необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра. В Удмуртии откроют церкви и мечети, со следующей недели в республике вернутся к работе фитнес-центры и бассейны при соблюдении профилактических требований. На Алтае сегодня снова заработают летние кафе, а также туристические объекты при наличии медицинской лицензии, сообщил губернатор Олег Хорохордин. Власти региона также обещали снять ограничения на въезд в районы Алтая, где до этого зафиксировали крупные вспышки коронавируса. В Омской области сегодня будут решать смягчать или наоборот ужесточать режим изоляции. Эта мера в регионе действует до конца недели. Там уже ослабили режим. Неделю назад открылись крупные торговые центры, библиотеки и почти все парки. В Омске полиция больше не контролирует выезды из города, возобновилось действие льготных проездных.

В Севастополе власти города сегодня могут объявить о снятии ограничений из-за коронавируса. Со следующей недели возобновят работу детские сады, а ещё через неделю — поликлиники и больницы.