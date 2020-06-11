Спасатели собрали более 12,5 тысяч кубометров водонефтяной смеси на месте разлива нефтепродуктов под Норильском

Спасатели к сегодняшнему утру собрали более 12,5 тысяч кубометров водонефтяной смеси на месте разлива нефтепродуктов под Норильском. Об этом рапортует оперативный штаб на месте экологической катастрофы.

Экологи следят за ликвидацией последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Ситуация с различными данными о масштабах загрязнения и ходе очистки территории вызывает беспокойство. Об этом «Эху» рассказал руководитель климатического проекта Гринпис в России Василий Яблоков.

Значительная часть загрязнения должна была осесть на дне озера Пясина, дальнейшие выводы о масштабах загрязнения можно будет сделать позднее, добавил эколог.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тысяч кубометров нефтепродуктов разлилось на площади 180 тысяч кв. м. Часть топлива попала в местные водоемы.