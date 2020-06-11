Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 7 миллионов 100 тысяч. Умерли от инфекции более 408 тысяч чел. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Первые три места по количеству заражений занимают США, Бразилия и Россия.