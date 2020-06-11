Число инфицированных коронавирусом в США превысило 2 миллиона. Об этом сообщает специализированный статистический портал Worldometer. По его данным, число жертв инфекции в Соединенных Штатах выросло до 115 тысяч.
2020-06-11T06:30:00+03:00
2020-06-11T06:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:30, 11 июня 2020
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