Правоохранительные органы задержали в Подмосковье адвоката Эдуарда Гладилина

Он подозревается в причастности к похищению несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Как рассказал ТАСС защитник Гладилина Владислав Ткаченко-Кремер, сотрудники МВД и СК ночью провели обыски в доме Гладилина в Мытищах. В настоящее время Гладилина допрашивают следователи. Гладилину также инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева, свидетелем по делу которой проходит адвокат Скрыпник.
2020-06-11T06:15:00+03:00
2020-06-11T06:30:31+03:00
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06:15, 11 июня 2020
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