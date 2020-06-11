Правоохранительные органы задержали в Подмосковье адвоката Эдуарда Гладилина

Он подозревается в причастности к похищению несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Как рассказал ТАСС защитник Гладилина Владислав Ткаченко-Кремер, сотрудники МВД и СК ночью провели обыски в доме Гладилина в Мытищах. В настоящее время Гладилина допрашивают следователи. Гладилину также инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева, свидетелем по делу которой проходит адвокат Скрыпник.