В Саратовской области отменяют пропускной режим

Также там собираются ослабить и ряд других ограничений.

Жители Саратовской области впервые с двадцатого апреля могут не соблюдать режим изоляции — пропуска для выхода на улицу там отменили полностью. То же самое касается и тех, кто приехал в регион из Москвы и Подмосковья, им больше не нужно будет соблюдать обязательный двухнедельный карантин.

Также сегодня смогут заработать бани и сауны, стоматологические клиники, храмы, кладбища и некоторые другие места. Снова откроются для приёма граждан суды, а в МФЦ станут пускать людей в штатном режиме, то есть без предварительной записи. Принимать посетителей можно будет не более ста человек одновременно с нормативом по четыре квадратных метра на каждого.

При этом, на улице всё равно нужно будет ходить в масках. Массовые мероприятия в Саратовской области всё еще запрещены. Также остаются закрытыми кафе, парки, кинотеатры и многие другие бизнесы.

Всего по официальным данным в Саратовской области выявили около 3900 случаев коронавируса.