Подмосковье собирается в ближайшие дни возобновить работу торговых точек. Ситуация в области стабилизируется, власти за ней пристально следят. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Все доходы в бюджет, связанные с работой торговых точек и других предприятий, крайне важны для экономики Московской области, добавил Андрей Воробьев.

В Подмосковье сегодня откроют семь автокинотеатров. Все показы будут бесплатными для зрителей.

Популярный во многих странах и особенно актуальный на фоне эпидемии коронавируса формат просмотра фильмов на большом экране из машины заработает в Московской области с сегодняшнего дня. Такие автокинотеатры открываются в Домодедове, Балашихе, Солнечногорске, Пушкине, в Одинцовском округе и Истре. В большинстве городов просмотры организуют на парковках торговых центров, в Истре – в атриуме выставочного комплекса Новый Иерусалим, а в Одинцовском округе, где открывается два автокинотеатра – в парках. На всех площадках будут фудкорты и санитарные модули. Все кинопоказы будут бесплатными для зрителей, и начинаются в одно время – в 21:45, но работать кинотеатры под открытым небом будут не каждый день. Зрители пока не могут увидеть киноновинки – премьеры из-за пандемии перенесли, но им покажут подборку полюбившихся российских и зарубежных картин. Например, в Балашихе сегодня покажут «Марафон желаний» и «Бойцовский клуб».

Этот проект запустило Министерство культуры Московской области вместе с Мособлкино.