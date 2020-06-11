По делу о разливе топлива в Норильске задержаны члены руководства ТЭЦ-3. Следствие установило, что резервуар требовал ремонта, но все равно эксплаутировался, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В ближайшее время задержанным планируется предъявить обвинение, добавила Светлана Петренко.

Катастрофа в Норильске связана не только с личной халатностью должностных лиц, но и с неправильной структурой управления объектами. Такое мнение «Эху» высказал зампред комитета Госдумы по природопользованию и экологии Александр Василенко.

Компании же, работающие над устранением разлива, показывают слаженные и профессиональные действия, добавил Александр Василенко.