Сегодня в Рязанской области похоронят Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Как рассказал РИА протоиерей Геннадий Черкасов, в семь утра родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией матери в селе Константиново. Похоронят Захарова в соседнем селе Кузьминское. Глава Кузьминского сельского поселения Александр Гудков подтвердил, что похоронят Захарова на местном кладбище.

В рамках расследования ДТП с участием Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков. Как сообщается на сайте ГУ МВД по Москве, дело заведено в отношении неустановленных лиц. Расследование смертельного ДТП передано в столичное следственное управление МВД. Вечером 8 июня Ефремов на автомобиле «Джип Гранд Чероки» выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в легковой фургон «Лада». Водитель фургона на следующий день умер в больнице от травм. Ефремова суд отправил под домашний арест.