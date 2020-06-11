Словарь английского языка Merriam-Webster изменит определение слова «расизм».

Как сообщил CNN главный редактор словаря Питер Соколовски, решение словарь принял после переписки с Кеннеди Митчем из Миссури. Митчем просил редакцию уточнить, что расизм — это системное проявление ненависти, а не просто предубеждение. Редакторы согласились. Актуальное определение расизма в словаре звучит так: «Вера в то, что раса — это главный определяющий фактор человеческих черт и способностей и в то, что расовые различия порождают превосходство той или иной расы».
2020-06-11T05:12:00+03:00
2020-06-11T05:13:08+03:00
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05:12, 11 июня 2020
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