В Сургуте полицейский задержал женщину, встав коленом на ее шею.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. Накануне региональное управление полиции сообщило, что нарушительнице режима изоляции предлагали добровольно уйти из парка, но она отказалась. МВД и СК начали проверки по факту применения силы сотрудниками полиции.
2020-06-11T05:10:00+03:00
2020-06-11T05:12:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 11 июня 2020
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