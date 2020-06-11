Летние веранды кафе и ресторанов, а также ТЦ в Подмосковье планируют открыть перед выходными.

Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Власти Подмосковья уже смягчили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, с 18 мая возобновилось бюджетное, жилое и коммерческое строительство, а также работы на объектах ЖКХ. Помимо этого власти разрешили вернуться к работе промышленным предприятиям. В регионе отменен пропускной режим. С 1 июня в области разрешили работу салонов красоты, химчисток и саун.
2020-06-11T05:09:00+03:00
2020-06-11T05:10:29+03:00
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05:09, 11 июня 2020
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