Летние веранды кафе и ресторанов, а также ТЦ в Подмосковье планируют открыть перед выходными.

Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Власти Подмосковья уже смягчили ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В частности, с 18 мая возобновилось бюджетное, жилое и коммерческое строительство, а также работы на объектах ЖКХ. Помимо этого власти разрешили вернуться к работе промышленным предприятиям. В регионе отменен пропускной режим. С 1 июня в области разрешили работу салонов красоты, химчисток и саун.