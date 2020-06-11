Статистика смертности от коронавируса в России «сложна для понимания».

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он назвал необычным то, что в России количество смертей по отношению к числу подтвержденных диагнозов сохраняется на очень низком уровне и предложил российским властям пересмотреть статистику летальных исходов.