Число жертв коронавируса в Москве выросло до 3138

Как сообщает столичный оперативный штаб, за минувшие сутки в Москве скончались еще 53 пациента с COVID-19. По данным столичного депздрава, рост смертности в мае в Москве составил 57% к тому же периоду прошлого года. При этом 92% всей избыточной смертности в мае связано с коронавирусом.