Число жертв коронавируса в Москве выросло до 3138

Как сообщает столичный оперативный штаб, за минувшие сутки в Москве скончались еще 53 пациента с COVID-19. По данным столичного депздрава, рост смертности в мае в Москве составил 57% к тому же периоду прошлого года. При этом 92% всей избыточной смертности в мае связано с коронавирусом.
2020-06-11T06:15:00+03:00
2020-06-11T06:18:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:15, 11 июня 2020
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