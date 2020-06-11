После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, полиция завела еще одногои дело.

На этот раз о продаже актеру наркотиков неизвестным. Ранее в крови Ефремова помимо алкоголя выявили следы наркотических веществ. Расследование передано в Главное следственное управление столичного ГУ МВД. Ранее этого потребовала прокуратура Москвы. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.