В Рязанской области сегодня похоронят Сергея Захарова.

Водитель-курьер погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Как рассказал РИА протоиерей Геннадий Черкасов, в семь утра родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией матери в селе Константиново. Похоронят Захарова в соседнем селе Кузьминское. Глава Кузьминского сельского поселения Александр Гудков подтвердил, что похоронят Захарова на местном кладбище. Михаил Ефремов сейчас содержится под домашнем арестом.
2020-06-11T04:14:00+03:00
2020-06-11T05:05:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:14, 11 июня 2020
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