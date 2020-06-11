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04:14, 11 июня 2020

В Рязанской области сегодня похоронят Сергея Захарова.

Водитель-курьер погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Как рассказал РИА протоиерей Геннадий Черкасов, в семь утра родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией матери в селе Константиново. Похоронят Захарова в соседнем селе Кузьминское. Глава Кузьминского сельского поселения Александр Гудков подтвердил, что похоронят Захарова на местном кладбище. Михаил Ефремов сейчас содержится под домашнем арестом.



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