В Рязанской области сегодня похоронят Сергея Захарова.

Водитель-курьер погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Как рассказал РИА протоиерей Геннадий Черкасов, в семь утра родственники выедут с телом из Москвы и приедут на отпевание в храм Казанской Божией матери в селе Константиново. Похоронят Захарова в соседнем селе Кузьминское. Глава Кузьминского сельского поселения Александр Гудков подтвердил, что похоронят Захарова на местном кладбище. Михаил Ефремов сейчас содержится под домашнем арестом.