Госдеп США утверждает, что российские власти призывают крымчан в армию под страхом наказания.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, на это указывают данные доклада о религиозных свободах в мире за 2019 год. По словам Помпео, с 2015 года на службу в вооруженные силы России поступили тысячи крымчан. Тех, кто отказался от службы преследуют в уголовном порядке. Москва на новые обвинения США пока не отреагировала.