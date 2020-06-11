Госдеп США утверждает, что российские власти призывают крымчан в армию под страхом наказания.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, на это указывают данные доклада о религиозных свободах в мире за 2019 год. По словам Помпео, с 2015 года на службу в вооруженные силы России поступили тысячи крымчан. Тех, кто отказался от службы преследуют в уголовном порядке. Москва на новые обвинения США пока не отреагировала.
2020-06-11T04:12:00+03:00
2020-06-11T04:13:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 11 июня 2020
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