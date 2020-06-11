Компания S7 может продать космодром «Морской старт» одной из дочерних структур «Росатома».

Как рассказал ТАСС источник в бизнес-кругах, у частной авиакомпании с учетом финансовых потерь от пандемии просто нет денег на поддержание этого проекта. S7 Space купила «Морской старт» в 2016 году. Плавучий космодром позволяет запускать ракеты-носители с экватора. S7 Space является единственным в России частным владельцем космодрома.