Компания S7 может продать космодром «Морской старт» одной из дочерних структур «Росатома».

Как рассказал ТАСС источник в бизнес-кругах, у частной авиакомпании с учетом финансовых потерь от пандемии просто нет денег на поддержание этого проекта. S7 Space купила «Морской старт» в 2016 году. Плавучий космодром позволяет запускать ракеты-носители с экватора. S7 Space является единственным в России частным владельцем космодрома.
2020-06-11T04:10:00+03:00
2020-06-11T04:11:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 11 июня 2020
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