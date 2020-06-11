На начало года Первый канал задолжал телецентру «Останкино» 1,3 миллиарда рублей.

Такие данные, как сообщает РБК, приводятся в докладе о финансово-экономической деятельности телецентра. Документ был опубликован 9 июня на сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, но вскоре удален. В 2019 году чистый убыток «Первого канала» превысил 4 миллиарда рублей, годом ранее составил почти 7 млрд. В пресс-службе Перового канала ИФ заявили, что телеканал задолженности перед телецентром не имеет.