CNN отказался отозвать свой опрос о предвыборном рейтинге Дональда Трампа.

Ранее этого потребовал предвыборный штаб действующего президента США. Из опроса следовало, что среди избирателей лидирует бывший вице-президент Джо Байден. Главный юрисконсульт телеканала Дэвид Виджиланте в

письме штабу Трампа отметил, что это первый случай , когда CNN угрожают судебным иском из-за того, что американскому политику или кампании не понравились результаты опроса.