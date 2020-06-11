В трех российских регионах в июне проверят популяционный иммунитет к коронавирусу.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, исследования пройдут в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт Петербурге с учетом рекомендаций ВОЗ. В исследование планируется включить «детей от 1 года до 17 лет, а также взрослых шести возрастных групп, включая 70 лет и старше.
2020-06-11T04:05:00+03:00
2020-06-11T04:06:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 11 июня 2020
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