В трех российских регионах в июне проверят популяционный иммунитет к коронавирусу.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, исследования пройдут в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт Петербурге с учетом рекомендаций ВОЗ. В исследование планируется включить «детей от 1 года до 17 лет, а также взрослых шести возрастных групп, включая 70 лет и старше.