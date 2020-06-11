В МОК допускают исключение тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр.

По словам президента МОК Томаса Баха, его шокировал новый доклад независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в этом виде спорта. По его данным, Международная федерация тяжелой атлетики скрыла 40 положительных допинг-тестов спортсменов из разных стран, для того чтобы они могли выиграть медали на крупных турнирах. Помимо манипуляций с допинг-пробами, Макларен также сообщил о коррупции в Международной тяжелоатлетической федерации.
2020-06-11T03:18:00+03:00
2020-06-11T03:19:26+03:00
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03:18, 11 июня 2020
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