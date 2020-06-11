Экипаж МКС замеряет уровень бензола в российском модуле «Звезда».

Как передает НАСА, источник токсичного вещества пытаются установить с помощью американского прибора. В мае Роскосмос сообщал, что в атмосфере МКС зафиксировано увеличение концентрации бензола, но она не превышает предельно допустимую норму и не угрожает экипажу. Позже на этой неделе пространство российского и американского сегментов станции будет разделено, чтобы понять, где именно находится утечка.