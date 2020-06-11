Экипаж МКС замеряет уровень бензола в российском модуле «Звезда».

Как передает НАСА, источник токсичного вещества пытаются установить с помощью американского прибора. В мае Роскосмос сообщал, что в атмосфере МКС зафиксировано увеличение концентрации бензола, но она не превышает предельно допустимую норму и не угрожает экипажу. Позже на этой неделе пространство российского и американского сегментов станции будет разделено, чтобы понять, где именно находится утечка.
2020-06-11T03:14:00+03:00
2020-06-11T03:17:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2658372-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:14, 11 июня 2020
Загрузка комментариев...